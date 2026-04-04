Расписание первого дня групповой стадии PGL Bucharest 2026 по Counter-Strike 2

Сегодня, 4 апреля, стартует турнир PGL Bucharest 2026 по Counter-Strike 2.

Права на трансляцию турнира PGL Bucharest 2026 в России принадлежат Okko.

В этот день зрителей ждёт восемь матчей. Команды сыграют в серии best-of-3 (до двух побед), а результаты серии повлияют на дальнейшую расстановку в группе.

Расписание PGL Bucharest 2026 на субботу, 4 апреля

  • 10:00. FUT (Европа) — Inner Circle (Европа);
  • 10:00. 3DMAX (Европа) — FOKUS (Европа);
  • 13:00. NRG (США) — Voca (США);
  • 13:00. B8 (Европа) — Wildcard (Северная Америка);
  • 16:00. The MongolZ (Монголия) — BC.Game (Португалия);
  • 16:00. Astralis (Европа) — MIBR (Бразилия);
  • 19:00. PARIVISION (Россия) — Legacy (Бразилия);
  • 19:00. FaZe Clan (Европа) — EYE (Швеция).

PGL Bucharest 2026 проходит с 4 по 11 апреля в Румынии. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 625 тыс.

