Зрители оценили фильм «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном выше «Умри, моя любовь»

3 апреля состоялась мировая премьера фильма «Вот это драма!» — новой картины с Робертом Паттинсоном и Зендеей в главных ролях. На следующий день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Фильм получил оценку «В». Таким образом, картина понравилась зрителям больше, чем другая драма с Робертом Паттинсоном «Умри, моя любовь». Критики высоко оценили новую ленту: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 79% свежести.

Фото: CinemaScore

«Вот это драма!» расскажет о влюблённой паре. За пару дней до свадьбы Чарли узнаёт об Эмме то, что предпочёл бы не знать, и теперь их отношения находятся под угрозой. Картина официально выйдет в российском прокате уже 9 апреля.