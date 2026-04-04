Фантастика «Космические яйца 2» выйдет в апреле 2027 года

Фантастика «Космические яйца 2» выйдет в апреле 2027 года
Издание Deadline раскрыло дату премьеры продолжения культовой фантастической комедии «Космические яйца». Сиквел выйдет в мировом прокате 23 апреля 2027 года.

Сюжет ленты пока неизвестен. Ранее авторы подтверждали, что картина не будет приквелом или перезагрузкой. Вполне возможно, нас ждёт продолжение ленты, которое расширит вселенную обоих фильмов. Первая часть в своё время пародировала четвёртый эпизод «Звёздных войн».

Главные роли в «Космических яйцах 2» сыграли Льюис Пуллман («Топ Ган: Мэверик»), Билл Пуллман («Космические яйца»), Мел Брукс («Космические яйца»), Дафна Зунига («Космические яйца») и другие актёры. Режиссёром выступил Джош Гринбаум («Новенькая»).

