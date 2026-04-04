Железный кулак и Люк Кейдж вернутся в третьем сезоне «Сорвиголовы» от Marvel — утечка

Издание Entertainment Weekly сообщило, что на съёмках третьего сезона «Сорвиголовы: Рождённый заново» заметили актёров, ранее появлявшихся в других сериалах Netflix. Речь идёт о Финне Джонсе и Майке Колтере, которые вновь сыграют супергероев — Железного кулака и Люка Кейджа соответственно.

По данным СМИ, персонажи появятся в третьем сезоне шоу, съёмки которого уже идут. Пока неясно, идёт ли речь о камео или полноценном возвращении героев. Сама студия Marvel официально не анонсировала появление артистов в продолжении.

Люк Кейдж и Железный кулак были частью супергеройской вселенной «Сорвиголовы», когда сериал выходил на Netflix. Каждый из них получил по два сезона собственного шоу. При этом оба супергероя появлялись в сериале-кроссовере под названием «Защитники», где они были в одной команде с Сорвиголовой и Джессикой Джонс.

Как начался третий сезон «Сорвиголовы: Рождённый заново»:
