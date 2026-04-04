Документальный фильм о скандальной Call of Duty: Modern Warfare 3 вышел на YouTube

4 апреля состоялась премьера документального фильма Inside the Chaotic Development of Modern Warfare 3 («Хаотический процесс разработки Modern Warfare 3 изнутри»). Картина о создании скандального шутера уже доступна на YouTube-канале журналиста Кейда Ондера.

Фильм рассказывает о тяжёлом создании третьей части знаменитой подфраншизы Call of Duty 2011 года после ухода авторов серии Винса Замплелы и Джейсона Уэста из студии Infinity Ward. Ранее автор рассказывал, что в ленте представлены эксклюзивные интервью с разработчиками видеоигры.

Картина стала дебютной документальной работой Кейда Ондера. Он отметил, что решил снять картину после потери работы в издании ComicBook.