Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Скандальный актёр Marvel Джонатан Мейджорс выпал из окна на съёмках боевика

Комментарии

Издание Deadline сообщило, что на съёмках боевика The Daily Wire произошло серьёзное происшествие. Скандальный актёр из проектов Marvel Джонатан Мейджорс выпал из окна во время работы над картиной.

По данным СМИ, вместе с артистом упал его коллега по картине Джей Си Килкойн. В Deadline отметили, что, несмотря на то что актёры свалились с почти двухметровой высоты, серьёзных травм они не получили. При этом Килкойну пришлось накладывать швы на всю руку.

После происшествия съёмочная команда объявила забастовку. В издании сообщили, что профсоюз IATSE выступил против производства картины без обеспечения нормальной безопасности.

Боевик The Daily Wire пока не имеет даты выхода. Режиссёром ленты выступает Кайл Рэнкин, известный по фильму «Сражения солдата Келли».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android