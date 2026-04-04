Malr1ne сыграет за Virtus.pro на PREMIER SERIES в Dota 2
Мидер Team Falcons Станислав Malr1ne Поторак выступит за Virtus.pro в качестве стенд-ина на онлайн-турнире PREMIER SERIES. Он займёт позицию мидера в матче против команды Power Rangers.
Встреча пройдёт в формате best-of-3 и начнётся 4 апреля в 19:00 мск. Привлечение игрока тир-1 уровня стало возможным благодаря паузе в официальном календаре Falcons.
Состав Virtus.pro на турнир:
- Энцо Timado Джаноли
- Станислав Malr1ne Поторак (стенд-ин)
- Йонаш SabeRLight- Волек
- Кирилл Hellscream Лагутик
- Таль Fly Айзик
- Канишка BuLba Сосэйл (тренер)
На турнире также заявлен ещё один игрок из Falcons — Аммар ATF аль-Ассаф, который должен выступать за Yellow Submarine.
