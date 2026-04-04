«Преодолели половину пути». NASA представило фото Луны с борта «Артемиды-2»

NASA представило фотографию Луны, сделанную в ходе космической миссии «Артемида-2». Снимки опубликовали 4 апреля — спустя два дня после запуска космического корабля «Орион».

Фото: NASA

На фото показан естественный спутник Земли, а также сама планета и вид изнутри корабля. В NASA также заявили, что астронавты преодолели больше половины пути и уже ведут подготовку к пролёту вокруг Луны.

Настраивайтесь, мы направляемся к Луне. Астронавты миссии «Артемида-2» преодолели более половины пути к цели. Уже идёт подготовка к пролёту мимо Луны. Во время полёта вокруг обратной стороны спутника они сделают снимки, которыми поделятся с учёными (и с вами тоже!).

Космический корабль «Орион» совершил запуск 2 апреля во Флориде. Экипаж совершит полный облёт Луны. Команда космической экспедиции вернётся домой уже 12 апреля. Миссия «Артемида-2» стала первой пилотируемой экспедицией за околоземную орбиту с 1972 года.