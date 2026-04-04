The MongolZ одолела команду s1mple на PGL Bucharest 2026 в Counter-Strike 2

Монгольский коллектив The MongolZ начал выступление на PGL Bucharest 2026 в Counter-Strike 2 с победы над BC.Game со счётом 2:0. Команда взяла Dust 2 со счётом 13:3 и Ancient — 13:11.

CS 2. PGL Bucharest 2026 . Групповой этап
04 апреля 2026, суббота. 14:55 МСК
The MongolZ
Окончен
2 : 0
BC.Game Esports

Александр s1mple Костылев стал единственным игроком BC.Game с рейтингом выше единицы — 1,26. Лучшим по итогам матча стал Аюш mzinho Батболд из The MongolZ с рейтингом 1,50.

По итогам матча The MongolZ перешла в сетку с результатом 1-0, BC.Game — в корзину с результатом 0-1. Следующие соперники обоих коллективов определятся позднее.

PGL Bucharest проходит в Румынии с 4 по 13 апреля. Призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн.

