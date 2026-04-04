«Безответственный режиссёр». звезда «Наследников» Брайан Кокс — о Квентине Тарантино

Издание The Times of London взяло интервью у звезды сериала «Наследники» Брайна Кокса. Он рассказал о своём отношении к культовому режиссёру Квентине Тарантино.

Артист дал интервью в честь своей первой режиссёрской работы под названием «Гленторан», которая выйдет в прокате 17 апреля. Кокс сравнил свой подход с Тарантино, назвав постановщика безответственным. Он отметил, что в фильмах знаменитого режиссёра люди видят только его идеи, когда Кокс старается уважать актёрскую игру.

Он безответственный режиссёр. Я более равноправный человек, чем многие режиссёры, которые называют себя визионерами. Мне нравится уважать актёрскую игру. В фильмах Квентина Тарантино вы видите только Квентина Тарантино. Это не мой стиль. Я не хочу так поступать.

Ранее Кокс не раз критически высказывался о других звёздах Голливуда. В 2022 году он назвал Джонни Деппа переоценённым актёром, а Джереми Стронга — раздражающим.