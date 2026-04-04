Аниме Цугаи загробного мира, 1 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода аниме «Цугаи загробного мира» от авторов «Стального алхимика»
4 апреля стартует аниме «Цугаи загробного мира». Действие проекта разворачивается в мире, где некоторые люди способны контролировать мистических существ — Цугаи. Главным героем станет обычный парень из деревни, сестра-близнец которого работает в тюрьме неподалёку. Выясняется, что тихий уголок мира скрывает множество тайн. Сериал выступит экранизацией манги от автора Хиромы Аракавы — она известна по созданию «Стального алхимика».

В первый сезон войдёт 12 серий — они будут выходить каждую субботу на стриминговом сервисе Crunchyroll. Премьера финального эпизода состоится 20 июня.

Расписание выхода аниме «Цугаи загробного мира»

ЭпизодДата выхода
1-я серия4 апреля
2-я серия11 апреля
3-я серия18 апреля
4-я серия25 апреля
5-я серия2 мая
6-я серия9 мая
7-я серия16 мая
8-я серия23 мая
9-я серия30 мая
10-я серия6 июня
11-я серия13 июня
12-я серия20 июня
