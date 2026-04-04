Расписание выхода аниме «Цугаи загробного мира» от авторов «Стального алхимика»

4 апреля стартует аниме «Цугаи загробного мира». Действие проекта разворачивается в мире, где некоторые люди способны контролировать мистических существ — Цугаи. Главным героем станет обычный парень из деревни, сестра-близнец которого работает в тюрьме неподалёку. Выясняется, что тихий уголок мира скрывает множество тайн. Сериал выступит экранизацией манги от автора Хиромы Аракавы — она известна по созданию «Стального алхимика».

В первый сезон войдёт 12 серий — они будут выходить каждую субботу на стриминговом сервисе Crunchyroll. Премьера финального эпизода состоится 20 июня.

