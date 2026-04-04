Расписание выхода аниме «Цугаи загробного мира» от авторов «Стального алхимика»
4 апреля стартует аниме «Цугаи загробного мира». Действие проекта разворачивается в мире, где некоторые люди способны контролировать мистических существ — Цугаи. Главным героем станет обычный парень из деревни, сестра-близнец которого работает в тюрьме неподалёку. Выясняется, что тихий уголок мира скрывает множество тайн. Сериал выступит экранизацией манги от автора Хиромы Аракавы — она известна по созданию «Стального алхимика».
В первый сезон войдёт 12 серий — они будут выходить каждую субботу на стриминговом сервисе Crunchyroll. Премьера финального эпизода состоится 20 июня.
Расписание выхода аниме «Цугаи загробного мира»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|4 апреля
|2-я серия
|11 апреля
|3-я серия
|18 апреля
|4-я серия
|25 апреля
|5-я серия
|2 мая
|6-я серия
|9 мая
|7-я серия
|16 мая
|8-я серия
|23 мая
|9-я серия
|30 мая
|10-я серия
|6 июня
|11-я серия
|13 июня
|12-я серия
|20 июня
О другом популярном аниме:
