Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Сказка о царе Салтане» выйдет в онлайне 9 апреля

Фильм «Сказка о царе Салтане» выйдет в онлайне 9 апреля
Комментарии

Стала известна дата цифрового релиза фильма «Сказка о царе Салтане». Адаптация знаменитой сказки Александра Сергеевича Пушкина выйдет в российских онлайн-кинотеатрах уже 9 апреля.

Таким образом, лента станет доступна для домашнего просмотра спустя почти два месяца, после выхода в кинотеатрах — премьера состоялась 12 февраля. За это время фильм собрал в прокате более 2 млрд рублей, став четвёртым российским фильмом, преодолевшим такой рубеж. Ранее отметку прошли новогодние семейные ленты: «Чебурашка 2» (6 млрд рублей), «Простоквашино» (2,43 млрд рублей) и «Буратино» (2,39 млрд рублей).

«Сказка о царе Салтане» рассказывает историю женитьбы царя Салтана и рождения его сына, князя Гвидона. Однажды из-за козней тёток он попадает на необитаемый остров и встречает там волшебницу — царевну Лебедь. С её помощью молодой человек становится могущественным владыкой и воссоединяется с отцом.

Каким получился фильм Сарика Андреасяна:
Новое кино Сарика Андреасяна: обзор фильма «Сказка о царе Салтане»
Новое кино Сарика Андреасяна: обзор фильма «Сказка о царе Салтане»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android