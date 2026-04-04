Фильм «Сказка о царе Салтане» выйдет в онлайне 9 апреля

Стала известна дата цифрового релиза фильма «Сказка о царе Салтане». Адаптация знаменитой сказки Александра Сергеевича Пушкина выйдет в российских онлайн-кинотеатрах уже 9 апреля.

Таким образом, лента станет доступна для домашнего просмотра спустя почти два месяца, после выхода в кинотеатрах — премьера состоялась 12 февраля. За это время фильм собрал в прокате более 2 млрд рублей, став четвёртым российским фильмом, преодолевшим такой рубеж. Ранее отметку прошли новогодние семейные ленты: «Чебурашка 2» (6 млрд рублей), «Простоквашино» (2,43 млрд рублей) и «Буратино» (2,39 млрд рублей).

«Сказка о царе Салтане» рассказывает историю женитьбы царя Салтана и рождения его сына, князя Гвидона. Однажды из-за козней тёток он попадает на необитаемый остров и встречает там волшебницу — царевну Лебедь. С её помощью молодой человек становится могущественным владыкой и воссоединяется с отцом.