Стартовало аниме «Цугаи загробного мира» от авторов «Стального алхимика»

4 апреля стартовало аниме «Цугаи загробного мира». Первый эпизод проекта уже доступен для просмотра на стриминговом сервисе Crunchyroll.

Сюжет проекта разворачивается в мире, где некоторые люди способны контролировать мистических существ — Цугаи. Главным героем станет обычный парень из деревни, которого в детстве разлучили с его сестрой-близнецом. Теперь она работает в тюрьме неподалёку, но в один момент выясняется, что тихий уголок мира скрывает множество тайн.

Шоу выступает экранизацией манги от автора Хиромы Аракавы, известная по созданию «Стального алхимика». Адаптацией занимается студия Bones — авторы популярных аниме «Моя геройская академия» и «Гачиакута».