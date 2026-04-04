PARIVISION начала PGL Bucharest 2026 с победы над Legacy в CS 2

Российский коллектив PARIVISION обыграл Legacy в первом раунде PGL Bucharest 2026 по Counter-Strike 2. Встреча закончилась со счётом 2:1 — 10:13 на Mirage, 13:10 на Inferno и 13:4 на Dust2.

Лучшим игроком серии стал Иван zweih Гогин, который завершил матч с KD 53-34 при рейтинге 1,43. Со стороны бразильского коллектива лучше всего себя показал Эдуардо dumau Волкмер с KD 43-42.

По итогам матча PARIVISION перешла в сетку с результатом 1-0, Legacy — в корзину с результатом 0-1. Следующие соперники обоих коллективов определятся позднее.

PGL Bucharest проходит в Румынии с 4 по 13 апреля. Призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн.