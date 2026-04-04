PARIVISION начала PGL Bucharest 2026 с победы над Legacy в CS 2
Российский коллектив PARIVISION обыграл Legacy в первом раунде PGL Bucharest 2026 по Counter-Strike 2. Встреча закончилась со счётом 2:1 — 10:13 на Mirage, 13:10 на Inferno и 13:4 на Dust2.
CS 2. PGL Bucharest 2026 . Групповой этап
04 апреля 2026, суббота. 17:05 МСК
PARIVISION
Окончен
2 : 1
Legacy
Лучшим игроком серии стал Иван zweih Гогин, который завершил матч с KD 53-34 при рейтинге 1,43. Со стороны бразильского коллектива лучше всего себя показал Эдуардо dumau Волкмер с KD 43-42.
По итогам матча PARIVISION перешла в сетку с результатом 1-0, Legacy — в корзину с результатом 0-1. Следующие соперники обоих коллективов определятся позднее.
PGL Bucharest проходит в Румынии с 4 по 13 апреля. Призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн.
