Расписание второго дня групповой стадии PGL Bucharest 2026 по Counter-Strike 2

Сегодня, 5 апреля, продолжается турнир PGL Bucharest 2026 по Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт восемь матчей. Команды сыграют в серии best-of-3 (до двух побед), а результаты серии повлияют на дальнейшую расстановку в группе.

Расписание PGL Bucharest 2026 на воскресенье, 5 апреля

Сетка 1-0:

10:00. FUT (Европа) — NRG (США);

13:00. Astralis (Европа) — B8 (Европа);

16:00. PARIVISION (Россия) — FOKUS (Европа);

19:00. The MongolZ (Монголия) — EYE (Швеция).

Сетка 0-1:

10:00. 3DMAX (Европа) — Voca (США);

13:00. BC.Game (Португалия) — MIBR (Бразилия);

16:00. Legacy (Бразилия) — Inner Circle (Европа);

19:00. FaZe Clan (Европа) — Wildcard (Северная Америка).

PGL Bucharest 2026 проходит с 4 по 11 апреля в Румынии. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 625 тыс.