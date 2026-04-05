Расписание второго дня групповой стадии PGL Bucharest 2026 по Counter-Strike 2
Сегодня, 5 апреля, продолжается турнир PGL Bucharest 2026 по Counter-Strike 2.
В этот день зрителей ждёт восемь матчей. Команды сыграют в серии best-of-3 (до двух побед), а результаты серии повлияют на дальнейшую расстановку в группе.
Расписание PGL Bucharest 2026 на воскресенье, 5 апреля
Сетка 1-0:
- 10:00. FUT (Европа) — NRG (США);
- 13:00. Astralis (Европа) — B8 (Европа);
- 16:00. PARIVISION (Россия) — FOKUS (Европа);
- 19:00. The MongolZ (Монголия) — EYE (Швеция).
Сетка 0-1:
- 10:00. 3DMAX (Европа) — Voca (США);
- 13:00. BC.Game (Португалия) — MIBR (Бразилия);
- 16:00. Legacy (Бразилия) — Inner Circle (Европа);
- 19:00. FaZe Clan (Европа) — Wildcard (Северная Америка).
PGL Bucharest 2026 проходит с 4 по 11 апреля в Румынии. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 625 тыс.
Комментарии