Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Экипаж миссии «Артемида-2» успел посмотреть «Проект «Конец света» перед полётом в космос
Комментарии

Издание SpaceQ взяло интервью у участника космической миссии «Артемида-2» Джереми Хансена. Журналисты поговорили с астронавтом, когда Канадское космическое агентство связалось с экипажем корабля «Орион» во время их полёта к Луне.

Хансен рассказал, что перед отправлением в космос весь экипаж поставили на карантин. За это время им прислали ссылки на научно-фантастический фильм «Проект «Конец света», чтобы каждый из них мог посмотреть картину дома, с семьёй. По словам астронавта, они в восторге от ленты — особенно хвалят актёрскую работу Райана Гослнига.

Я бы просто сказала Райану Гослингу: искусство подражает науке и наоборот. Он отлично справился с ролью в этом фильме. И замечательно видеть, как люди действительно вживаются в подобные роли. Я думаю, это был очень вдохновляющий пример. И человек, который выходит и делает то, что делается для спасения человечества, — это довольно необычный пример, которому мы все можем следовать. Мы все посчитали этот фильм очень воодушевляющим и вдохновляющим.

Космический корабль «Орион» совершил запуск 2 апреля во Флориде. Экипаж совершит полный облёт Луны. Команда космической экспедиции вернётся домой уже 12 апреля. Миссия «Артемида-2» стала первой пилотируемой экспедицией за околоземную орбиту с 1972 года.

«Проект «Конец света» — фильм с Гослингом, который трогает сильнее, чем «Интерстеллар»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android