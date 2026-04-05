Экипаж миссии «Артемида-2» успел посмотреть «Проект «Конец света» перед полётом в космос

Издание SpaceQ взяло интервью у участника космической миссии «Артемида-2» Джереми Хансена. Журналисты поговорили с астронавтом, когда Канадское космическое агентство связалось с экипажем корабля «Орион» во время их полёта к Луне.

Хансен рассказал, что перед отправлением в космос весь экипаж поставили на карантин. За это время им прислали ссылки на научно-фантастический фильм «Проект «Конец света», чтобы каждый из них мог посмотреть картину дома, с семьёй. По словам астронавта, они в восторге от ленты — особенно хвалят актёрскую работу Райана Гослнига.

Я бы просто сказала Райану Гослингу: искусство подражает науке и наоборот. Он отлично справился с ролью в этом фильме. И замечательно видеть, как люди действительно вживаются в подобные роли. Я думаю, это был очень вдохновляющий пример. И человек, который выходит и делает то, что делается для спасения человечества, — это довольно необычный пример, которому мы все можем следовать. Мы все посчитали этот фильм очень воодушевляющим и вдохновляющим.

Космический корабль «Орион» совершил запуск 2 апреля во Флориде. Экипаж совершит полный облёт Луны. Команда космической экспедиции вернётся домой уже 12 апреля. Миссия «Артемида-2» стала первой пилотируемой экспедицией за околоземную орбиту с 1972 года.