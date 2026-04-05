Во втором сезоне «Киностудии» Сета Рогена отдадут дань памяти Кэтрин О’Харе

Издание The Times взяло интервью у создателей сериала «Киностудия» Эван Голдберга. Автор рассказал, что почтут память умершей актрисы Кэтрин О’Хары в продолжении шоу.

Голдберг отметил, что тяжело было создавать второй сезон с пониманием, что персонажа по имени Пэтти Ли больше нет. Он рассказал, что создателям удалось продумать сюжет, чтобы отдать дань памяти Кэтрин.

Это было невероятно сложно. Конечно, эмоционально тяжело справляться с потерей, но также и с самим сериалом. Мы писали сценарий так, чтобы она была с нами. У нас всё было продумано, и потрясение ощущается на протяжении всего нового сезона. Это было тяжело. Она была опорой для нас, и теперь этой опоры нет.

Кэтрин О’Хара скончалась в возрасте 71 года, 30 января. Больше всего зрителям она запомнилась по таким фильмам, как «Один дома», «Битлджус», и ленте «Пенелопа». Она также сыграла в популярных шоу «Одни из нас» и «Шиттс Крик». Первый сезон сериала «Киностудия» стал последним проектом актрисы.