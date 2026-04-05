Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аниме О моем перерождении в слизь, 4 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода четвёртого сезона аниме «О моём перерождении в слизь»
Комментарии

3 апреля стартовал четвёртый сезон аниме «О моём перерождении в слизь». Сериал рассказывает о простом офисном работнике Сатору. Однажды он защищает коллегу от грабителя и погибает. После смерти герой попадает в волшебный мир, где перерождается в комок слизи по имени Римуру. В продолжении он вновь принимает участие в политических интригах магической страны.

В первую часть четвёртого сезона войдёт 12 серий — они будут выходить каждую пятницу на стриминговом сервисе Crunchyroll. Премьера заключительного эпизода состоится 19 июня. Дата выхода остальных четырёх частей сезона пока неизвестна.

ЭпизодДата выхода
1-я серия3 апреля
2-я серия10 апреля
3-я серия17 апреля
4-я серия24 апреля
5-я серия1 мая
6-я серия8 мая
7-я серия15 мая
8-я серия22 мая
9-я серия29 мая
10-я серия5 июня
11-я серия12 июня
12-я серия19 июня
Новый «ДжоДжо» уже рвёт рейтинги: почему «Стальной шар» стал феноменом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android