Приквел «Пацанов» про Солдатика, сериал «Восхождение Vought», выйдет в начале 2027 года

Издание Collider взяло интервью у автора сериала «Пацаны» Эрика Крипке. Он раскрыл примерную дату выхода шоу «Восхождение Vought» — приквела супергеройского проекта, про Солдатика.

Шоураннер отметил, что съёмки сериала уже завершены и сейчас команда работает над визуальными эффектами — завершить процесс они планируют до конца года. Сам Крипке считает, что «Восхождение Vought» выйдет в начале 2027 года.

Мы даже не думали выпускать сериал в этом году. Дело не столько в маркетинговом плане, сколько в том, что нам потребуется восемь месяцев, чтобы просто закончить все визуальные эффекты. Так что мы закончим не раньше ноября или декабря, а затем Amazon понадобится время, чтобы локализовать проект для всех разных рынков. Думаю, он выйдет в течение пару месяцев с начала 2027 года.

Сюжет сериала «Восхождение Vought» развернётся в Нью-Йорке 1950-х годов и расскажет о зарождении компании Vought, которая занимает лидирующие позиции в списке самых влиятельных корпораций по сюжету «Пацанов». Главными героями выступит отряд супергероев в составе Солдатика, Бомбсайта, Рядовой Ангел и Торпедо. Ранее исполнитель главной роли Дженсен Эклс сообщал, что авторы планируют выпустить несколько сезонов шоу.