Расписание выхода пятого сезона «Хитростей» от HBO

9 апреля стартует пятый сезон сериала «Хитрости». Проект рассказывает о непростых отношениях Деборы Вэнс, 70-летней комедиантки, и Авы Дэниелс, подающим надежды комедийным сценаристом, которая работает на неё. Главные роли в шоу играют Джин Смарт и Ханна Эйнбиндер. Пятый сезон также станет финальным для всего сериала.

Всего в продолжение войдёт 10 серий — они будут выходить каждый четверг на стриминговом сервисе HBO Max. Премьера заключительного эпизода состоится 28 мая.

Расписание выхода пятого сезона сериала «Хитрости»: