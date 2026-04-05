Расписание выхода пятого сезона «Хитростей» от HBO
9 апреля стартует пятый сезон сериала «Хитрости». Проект рассказывает о непростых отношениях Деборы Вэнс, 70-летней комедиантки, и Авы Дэниелс, подающим надежды комедийным сценаристом, которая работает на неё. Главные роли в шоу играют Джин Смарт и Ханна Эйнбиндер. Пятый сезон также станет финальным для всего сериала.
Всего в продолжение войдёт 10 серий — они будут выходить каждый четверг на стриминговом сервисе HBO Max. Премьера заключительного эпизода состоится 28 мая.
Расписание выхода пятого сезона сериала «Хитрости»:
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|9 апреля
|2-я серия
|16 апреля
|3-я серия
|23 апреля
|4-я серия
|30 апреля
|5-я серия
|30 апреля
|6-я серия
|7 мая
|7-я серия
|7 мая
|8-я серия
|14 мая
|9-я серия
|21 мая
|10-я серия
|28 мая
