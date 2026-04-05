Хитрости, 5 сезон (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода пятого сезона «Хитростей» от HBO
9 апреля стартует пятый сезон сериала «Хитрости». Проект рассказывает о непростых отношениях Деборы Вэнс, 70-летней комедиантки, и Авы Дэниелс, подающим надежды комедийным сценаристом, которая работает на неё. Главные роли в шоу играют Джин Смарт и Ханна Эйнбиндер. Пятый сезон также станет финальным для всего сериала.

Всего в продолжение войдёт 10 серий — они будут выходить каждый четверг на стриминговом сервисе HBO Max. Премьера заключительного эпизода состоится 28 мая.

Расписание выхода пятого сезона сериала «Хитрости»:

ЭпизодДата выхода
1-я серия9 апреля
2-я серия16 апреля
3-я серия23 апреля
4-я серия30 апреля
5-я серия30 апреля
6-я серия7 мая
7-я серия7 мая
8-я серия14 мая
9-я серия21 мая
10-я серия28 мая
О будущем другого сериала:
«Острые козырьки» без Томми Шелби: что будет дальше в новом сериале
«Острые козырьки» без Томми Шелби: что будет дальше в новом сериале
