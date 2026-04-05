«Более мрачный и смешной»: критики оценили второй сезон «Друзей и соседей» выше первого

3 апреля стартовал второй сезон сериала «Друзья и соседи» — продолжение сатирического шоу с Джоном Хэммом («Безумцы») в главной роли. Многие критики уже ознакомились с первым эпизодом проекта и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 84% свежести. Таким образом, картину оценили немного выше первого сезона (79% рекомендаций к просмотру).

Обозреватели хвалят продолжение за возросший уровень сатиры, проработки сценария и мрачности. В своих обзорах критики пишут, что сериал заставляет ждать новых эпизодов с первой серии. Некоторые, наоборот, уверены, что проекту не хватает свежих идей и он мало чего улучшил во втором сезоне.

Что пишут критики про второй сезон сериала «Друзья и соседи»:

Во втором сезоне сериал становится более многогранным, демонстрируя другой уровень благосостояния героев, цену лжи и причины, по которым богатые мужчины постоянно добиваются успеха, несмотря на неудачи.

«Друзья и соседи» — это одновременно и криминальная история о высшем обществе, и едкая, проницательная сатира на богатых и печально известных людей. Сериал показывает портрет человека, который порой рассказывает свою собственную историю.

Второй сезон сериала «Друзья и соседи» одновременно невероятно смешной, очаровательно самоироничный и трогательный до глубины души — зачастую все три качества присутствуют в одном эпизоде.

Продолжение зачастую захватывающее, но в конечном итоге слишком натянутое и шизофреничное, чтобы полностью оправдать своё дальнейшее существование.

В первом эпизоде ​​много всего интересного, и всё это очень забавно. Но как сатира на богатых сериалу не помешало бы немного больше остроты.

«Друзья и соседи» рассказывает историю топ-менеджера Эндрю Купера, который испытывает проблемы на работе и в отношениях с женой. Чтобы сохранить высокий доход, он начинает обворовывать дома богатых соседей из своего района. Во втором сезоне герой продолжает свою преступную деятельность, но ему начнёт мешать новый жилец.