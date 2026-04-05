«Более мрачный и смешной»: критики оценили второй сезон «Друзей и соседей» выше первого
3 апреля стартовал второй сезон сериала «Друзья и соседи» — продолжение сатирического шоу с Джоном Хэммом («Безумцы») в главной роли. Многие критики уже ознакомились с первым эпизодом проекта и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 84% свежести. Таким образом, картину оценили немного выше первого сезона (79% рекомендаций к просмотру).

Обозреватели хвалят продолжение за возросший уровень сатиры, проработки сценария и мрачности. В своих обзорах критики пишут, что сериал заставляет ждать новых эпизодов с первой серии. Некоторые, наоборот, уверены, что проекту не хватает свежих идей и он мало чего улучшил во втором сезоне.

Что пишут критики про второй сезон сериала «Друзья и соседи»:

Во втором сезоне сериал становится более многогранным, демонстрируя другой уровень благосостояния героев, цену лжи и причины, по которым богатые мужчины постоянно добиваются успеха, несмотря на неудачи.
«Друзья и соседи» — это одновременно и криминальная история о высшем обществе, и едкая, проницательная сатира на богатых и печально известных людей. Сериал показывает портрет человека, который порой рассказывает свою собственную историю.
Второй сезон сериала «Друзья и соседи» одновременно невероятно смешной, очаровательно самоироничный и трогательный до глубины души — зачастую все три качества присутствуют в одном эпизоде.
Продолжение зачастую захватывающее, но в конечном итоге слишком натянутое и шизофреничное, чтобы полностью оправдать своё дальнейшее существование.
В первом эпизоде ​​много всего интересного, и всё это очень забавно. Но как сатира на богатых сериалу не помешало бы немного больше остроты.

«Друзья и соседи» рассказывает историю топ-менеджера Эндрю Купера, который испытывает проблемы на работе и в отношениях с женой. Чтобы сохранить высокий доход, он начинает обворовывать дома богатых соседей из своего района. Во втором сезоне герой продолжает свою преступную деятельность, но ему начнёт мешать новый жилец.

Как смотреть второй сезоне «Друзей и соседей»:
Расписание выхода второго сезона сериала «Друзья и соседи»
