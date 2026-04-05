Культового «Горца» вновь покажут в кинотеатрах в честь 40-летия фильма — постер
Кинокомпания StudioCanal объявила, что культовый фильм «Горец» выпустят в повторный прокат. Знаменитую картину начнут показывать в зарубежных кинотеатрах 4 мая.

Ленту вновь выпустят в кино в честь 40-летия фильма. «Горца» продемонстрируют на экране в разрешении 4К — его впервые можно будет посмотреть в современном формате. Картина рассказывает о бессмертном воине по имени Коннор Маклауд, который был сражён в битве, но воскрес чудесным образом. Он начинает сражаться со своим вечным врагом Курганом на протяжении нескольких столетий.

Главные роли в фильме исполнили Кристофер Ламберт («Смертельная битва»), Шон Коннери («Скала»), Роксанна Харт («Письма с Иводзимы») и другие актёры. «Горец» вышел в 1986 году и стал популярным по всему миру, породив менее удачные сиквелы. Сейчас ведётся работа над перезапуском оригинального фильма с Генри Кавиллом в главной роли.

Первые кадры ремейка «Горца»:
Генри Кавилл — на первых кадрах ремейка «Горца» от режиссёра «Джона Уика»
