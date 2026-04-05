Съёмки фильма по The Legend of Zelda проходят на локациях из «Властелина колец»
Издание CBR раскрыло точное место съёмок фильма по знаменитой видеоигровой серии The Legend of Zelda. По данным СМИ, производственную команду заметили в Отаго — одном из регионов Новой Зеландии.

Южный остров страны знаменит благодаря съёмкам трилогии «Властелин колец» — сочетание скалистых гор и рек сделало пейзаж идеальным для производства фэнтези. К примеру, именно Отаго стал локацией для владений волшебника Сарумана, а на одной из рек Арвен переносила раненого Фродо Бэггинса. Судя по всему, авторы решили, что для приключений Линка и Зельды отлично подойдёт знаменитая местность.

Премьера фильма The Legend of Zelda состоится 7 мая 2027 года. События картины развернутся в королевстве Хайрул, где молодой воин по имени Линк отправляется в опасное путешествие, сражаясь с чудовищными существами, исследуя коварные подземелья и решая запутанные головоломки, чтобы спасти принцессу Зельду.

