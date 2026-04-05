Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Одни из лучших фантастических фильмов»: Стивен Спилберг — о «Дюне» Дени Вильнёва

«Одни из лучших фантастических фильмов»: Стивен Спилберг — о «Дюне» Дени Вильнёва
Комментарии

Издание Empire взяло интервью у легендарного режиссёра Стивена Спилберга. Он рассказал о своём отношении к фильмам серии «Дюна» Дени Вильнёва.

По словам постановщика, современные экранизации книг Фрэнка Герберта стали одними из лучших фантастических картин. В особенности Спилберг восторгается сиквелом ленты 2024 года, называя его лучшей работой Дени Вильнёва. Режиссёр также заявил, что с нетерпением ждёт «Дюну 3» и надеется увидеть её раньше всех.

Они входят в число моих любимых научно-фантастических фильмов за всё время. Особенно второй фильм. Я думаю, что сиквел — лучший фильм, который когда-либо снял Дени. Я с нетерпением жду третью часть. Уверен, он покажет её мне гораздо раньше. Я его большой поклонник. Я люблю оригинальные книги, и я думаю, что его дань уважения произведениям похожа на дань уважения Гильермо дель Торо в «Франкенштейне»: он почтил память Мэри Шелли так же, как Дени почтил память Фрэнка Герберта.

«Дюна 3» выйдет в мировом прокате 18 декабря. Картина выступит экранизацией книги «Мессия Дюны» Фрэнка Герберта. В картине расскажут о заговоре против Пола Атрейдеса, который правит Известной Вселенной около 17 лет.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android