Мультфильм «Супер Марио: Галактическое кино» собрал $ 370 млн — лучший старт 2026 года

По итогам первых выходных сборы мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино» достигли $ 190 млн в США. Картина стала лидером местных чартов, обогнав научно-фантастическую ленту «Проект «Конец света».

В мировом прокате сумма сборов достигла $ 372 млн. Таким образом, «Супер Марио: Галактическое кино» показал лучший старт 2026 года — до этого рекорд принадлежал «Проекту «Конец света». Учитывая, что бюджет мультфильма $ 110 млн, картина дебютировала крайне успешно. Стоит отметить, что такого результата анимационная лента добилась за пять стартовых дней проката, вместо классических двух.

При этом сиквел собрал немного меньше, чем «Братья Супер Марио в кино» во время дебютного уикенда. Оригинальный проект за тот же период добился $ 375 млн по всему миру, получив оглушительный успех.

«Супер Марио: Галактическое кино» рассказывает о новых приключениях знаменитых героев видеоигровой серии. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство. Картина получила скорее негативные отзывы от критиков, что не помешало первой части собрать в кино около $ 1,36 млрд.