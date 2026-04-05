Astini рассказал, почему про-игрокам в Dota 2 стоит учить русский язык

Astini рассказал, почему про-игрокам в Dota 2 стоит учить русский язык
Бразильский тренер Филипе Astini Астини в подкасте на YouTube-канале Dota Resenha объяснил, какую роль играет знание русского языка при построении карьеры в профессиональной Dota 2.

По словам специалиста, около 90% новых сильных игроков приходят из СНГ и общаются на русском языке. Из-за этого команды часто отдают предпочтение русскоязычным исполнителям даже при более низком индивидуальном рейтинге.

Astini привёл в пример бразильского игрока Родриго Lelis Сантоса, который долгое время удерживался в топ-40 мирового рейтинга, однако сейчас остаётся без команды. Тренер считает, что при знании русского языка и проживании в Европе Lelis мог бы выступать в тир-1 коллективе.

Есть сильная предвзятость со стороны европейцев по отношению к игрокам из Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Сейчас примерно 90% новых игроков приходит из СНГ — они все говорят по-русски. Если у команды есть выбор — позвать бразильца Lelis, который имеет топ-40, играет с пингом в Бразилии и говорит по-английски, или какого-то русскоязычного парня из топ-70, — чаще выберут второго. Если бы Lelis говорил по-русски и жил, например, в Сербии — он бы играл в тир-1 команде. Так что будущим про-игрокам стоит хотя бы базово изучать русский язык, чтобы легче было попасть в команду.

Astini отметил, что в топ-200 мирового рейтинга практически все игроки из СНГ имеют контракты и зарплаты, в то время как среди европейцев встречаются сильные исполнители без команд.

