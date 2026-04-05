«Мне стало скучно»: MAJ3R объяснил уход из Valorant в Counter-Strike 2

Капитан Aurora Gaming по CS 2 Энжин MAJ3R Купели в ролике на YouTube-канале клуба рассказал о причинах завершения карьеры в Valorant.

По словам киберспортсмена, главной проблемой стала нехватка официальных матчей. За девять месяцев на про-сцене команда приняла участие лишь в одном турнире продолжительностью два-три дня, тогда как тренировки проходили ежедневно. Переход в Valorant MAJ3R объяснил отсутствием подходящих предложений от CS-организаций — он хотел попробовать себя в новой дисциплине.

Нет, я не играл в эти игры. И не буду. Я хотел играть в официальных матчах, показывать себя людям. А там этого было очень мало. Мне стало скучно. Игра мне понравилась. С игрой проблем не было. Но когда я туда попал, мне не понравилась система.

MAJ3R выступал на про-сцене VALORANT в 2022 году в составе Digital Athletics, после чего вернулся в CS. В апреле 2025 года вместе со всем ростером Eternal Fire он перешёл в Aurora Gaming. Среди последних достижений клуба — 3-4-е место на BLAST Open Rotterdam 2026.