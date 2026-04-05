Результаты второго дня групповой стадии PGL Bucharest 2026 по Counter-Strike 2

Комментарии

5 апреля завершился второй игровой день PGL Bucharest 2026 по Counter-Strike 2.

В сетку 2-0 перешли такие команды, как PARIVISION, FUT, Astralis и The MongolZ — команды находятся в одной победе от плей-офф. В это же время в корзине 0-2 оказались FaZe Clan, BC.Game, Voca и Inner Circle.

Таблица групповой стадии PGL Bucharest 2026 после второго игрового дня

КомандыРезультат
PARIVISION2-0
Astralis2-0
The MongolZ2-0
FUT2-0
B81-1
FOKUS1-1
NRG1-1
Legacy1-1
MIBR1-1
EYEBALLERS1-1
3DMAX1-1
Wildcard1-1
BC.Game0-2
Inner Circle0-2
FaZe Clan0-2
Team Voca0-2

PGL Bucharest 2026 проходит с 4 по 11 апреля в Румынии. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 625 тыс.

