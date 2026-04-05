Результаты второго дня групповой стадии PGL Bucharest 2026 по Counter-Strike 2

5 апреля завершился второй игровой день PGL Bucharest 2026 по Counter-Strike 2.

В сетку 2-0 перешли такие команды, как PARIVISION, FUT, Astralis и The MongolZ — команды находятся в одной победе от плей-офф. В это же время в корзине 0-2 оказались FaZe Clan, BC.Game, Voca и Inner Circle.

Таблица групповой стадии PGL Bucharest 2026 после второго игрового дня

Команды Результат PARIVISION 2-0 Astralis 2-0 The MongolZ 2-0 FUT 2-0 B8 1-1 FOKUS 1-1 NRG 1-1 Legacy 1-1 MIBR 1-1 EYEBALLERS 1-1 3DMAX 1-1 Wildcard 1-1 BC.Game 0-2 Inner Circle 0-2 FaZe Clan 0-2 Team Voca 0-2

PGL Bucharest 2026 проходит с 4 по 11 апреля в Румынии. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 625 тыс.