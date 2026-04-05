Результаты второго дня групповой стадии PGL Bucharest 2026 по Counter-Strike 2
5 апреля завершился второй игровой день PGL Bucharest 2026 по Counter-Strike 2.
В сетку 2-0 перешли такие команды, как PARIVISION, FUT, Astralis и The MongolZ — команды находятся в одной победе от плей-офф. В это же время в корзине 0-2 оказались FaZe Clan, BC.Game, Voca и Inner Circle.
Таблица групповой стадии PGL Bucharest 2026 после второго игрового дня
|Команды
|Результат
|PARIVISION
|2-0
|Astralis
|2-0
|The MongolZ
|2-0
|FUT
|2-0
|B8
|1-1
|FOKUS
|1-1
|NRG
|1-1
|Legacy
|1-1
|MIBR
|1-1
|EYEBALLERS
|1-1
|3DMAX
|1-1
|Wildcard
|1-1
|BC.Game
|0-2
|Inner Circle
|0-2
|FaZe Clan
|0-2
|Team Voca
|0-2
PGL Bucharest 2026 проходит с 4 по 11 апреля в Румынии. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 625 тыс.
Комментарии