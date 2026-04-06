Мелодрама «Твоё сердце будет разбито» возглавила кинопрокат России за уикенд

По данным Kinobusiness, мелодрама «Твоё сердце будет разбито» стала лидером проката России за уикенд. За минувшие выходные фильм собрал 219 млн рублей.

На втором месте расположился «Домовёнок Кузя 2», собравший 140,8 млн рублей. За ним идут «Королёк моей любви» со сборами в 94,3 рублей и «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала» (9,9 млн рублей).

Картина рассказывает историю старшеклассницы Полины, которая спасается от травли в новой школе и идёт на сделку с главным хулиганом Барсом. Он должен притворяться её парнем и защищать, а она – делать всё, что он скажет. В ходе этой игры у пары появляются настоящие чувства, но у её семьи и одноклассников есть причины разлучить влюблённых.