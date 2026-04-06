Расписание третьего дня групповой стадии PGL Bucharest 2026 по Counter-Strike 2

Сегодня, 6 апреля, продолжается турнир PGL Bucharest 2026 по Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт восемь матчей. Команды сыграют в серии best-of-3 (до двух побед), две команды пройдут в плей-офф, другие две покинут турнир.

Расписание PGL Bucharest 2026 на понедельник, 6 апреля

Сетка 2-0:

  • 16:00. Astralis (Европа) — The MongolZ (Монголия);
  • 19:00. PARIVISION (Россия) — FUT (Европа).

Сетка 1-1:

  • 10:00. FOKUS (Европа) — Wildcard (Северная Америка);
  • 10:00. Legacy (Бразилия) — MIBR (Бразилия);
  • 13:00. 3DMAX (Европа) — B8 (Европа);
  • 13:00. EYE (Швеция) — NRG (США).

Сетка 0-2:

  • 16:00. FaZe Clan (Европа) — Inner Circle (Европа);
  • 19:00. BC.Game (Португалия) — Voca (США).

PGL Bucharest 2026 проходит с 4 по 11 апреля в Румынии. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 625 тыс.

