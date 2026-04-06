Вышел документальный фильм о создании сериала «Гарри Поттер»

На HBO Max стал доступен документальный фильм о создании сериала «Гарри Поттер». Его уже могут посмотреть подписчики сервиса, но в России стриминг не работает.

В доке рассказывают о создании первого сезона предстоящего проекта. Авторы показывают, как создавались декорации школы Хогвартс, а также представили интервью с главными актёрами из сериала.

Премьера сериала «Гарри Поттер» состоится в декабре. Первый сезон будущего шоу адаптирует первую книгу «Гарри Поттер и философский камень». Он расскажет об 11-летнем мальчике, который узнаёт, что принадлежит к волшебному миру, а его родителей на самом деле убил тёмный маг Волан-де-Морт. Съёмки проекта идут до сих пор.