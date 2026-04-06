Стартовал мультсериал «Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»

Сегодня в Disney+ стартовал мультсериал «Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней». Для просмотра доступны первые две серии, третья выйдет 13 апреля.

Проект выступает спин-оффом знаменитого мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов». Действие шоу разворачивается между третьим и четвёртым эпизодом оригинальных фильмов. Главным героем выступает Мол, который уходит в подполье. Он собирается вернуть себе место главы преступного мира. Персонажа вновь озвучит актёр Сэм Уитвер (Дикон из игры Days Gone).

В первый раз Дарт Мол появился в фильме «Звёздные войны: Эпизод I – Скрытая угроза» — тогда его сыграл актёр Рэй Парк («Люди Икс»). Злодей получил большую популярность среди фанатов и потому был возвращён в мультсериале «Звёздные войны: Войны клонов».

