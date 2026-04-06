Стивен Спилберг остался в восторге от «Орудий» Зака Креггера

Стивен Спилберг недавно высказался о фильме «Орудия» Зака Креггера. По его словам, зачем ему самому снимать какой-то хоррор, если эту потребность отлично закрывает лента режиссёра «Варвара».

По словам Спилберга, картина его целиком и полностью удовлетворяет.

Когда я смотрю такой отличный фильм ужасов, как «Орудия», у меня нет никаких особых потребностей. Он меня полностью удовлетворяет.

«Орудия» вышли в 2025-м и стали одним из самых заметных фильмов года. Исполнительница роли тётушки Глэдис получила за картину «Оскар» в категории «Лучшая женская роль». Фильм также получил и множество других наград.