Мультфильм «Прыгуны» собрал больше $ 330 млн

После очередного уикенда кассовые сборы мультфильма «Прыгуны» превысили $ 330 млн. Картина собрала эту сумму за месяц проката, в котором она вышла 6 марта. Бюджет составил $ 150 млн.

Картина рассказывает об учёной, которая обожает животных. Она создала технологию, которая перемещает её сознание в робота-бобра. Став зверьком, она отправляется в дикую природу, чтобы изучить место обитания животных и наладить общий язык с ними.

Главных героев в мультфильме озвучили Джон Хэмм («Безумцы»), Дэйв Франко («Иллюзия обмана 3»), Мэрил Стрип («Дьявол носит Prada») и Бобби Мойнахан («Университет монстров»). Режиссёром «Прыгунов» выступила Дэниэл Чонг — автор картины «Вся правда о медведях: Фильм».