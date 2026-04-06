Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
В третьем сезоне «Сорвиголовы: Рождённый заново» вернутся Защитники из сериалов Netflix

Судя по фото со съёмочной площадки третьего сезона «Сорвиголовы: Рождённый заново», нас ждёт возвращение Защитников в полном составе. Это объединение супергероев, которое появилось в эпоху, когда сериалы по комиксам Marvel выпускал Netflix.

На снимки попали Майк Колтер и Финн Джонс, сыгравшие Люка Кейджа и Железного Кулака. Также там есть и Кристен Риттер, воплотившая образ Джессики Джонс. Вся команда в сборе.

Как это объяснят сюжетом, пока неизвестно. Но это будет первый случай, когда Кейдж и Железный Кулак появятся именно в рамках киновселенной Marvel, а не вселенной, созданной Netflix. Вероятно, теперь осталось лишь дождаться деталей будущего сезона.

