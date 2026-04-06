Стивен Спилберг назвал «Дюну 2» лучшим научно-фантастическим фильмом всех времён

Стивен Спилберг назвал «Дюну 2» лучшим научно-фантастическим фильмом всех времён
В недавнем интервью Стивен Спилберг рассказал, что считает «Дюну 2» Дени Вильнёва лучшим научно-фантастическим фильмов всех времён. По крайней мере, для себя точно.

Режиссёр «Челюстей» и других картин с нетерпением ждёт и триквел. Более того, постановщик очень надеется увидеть ленту раньше её премьеры и хочет, чтобы Дени Вильнёв показал её ему.

С нетерпением жду третью часть. Уверен, он покажет её мне раньше.

«Дюна 3» выступит экранизацией книги «Мессия Дюны» Фрэнка Герберта. В картине расскажут о заговоре против Пола Атрейдеса, который правит Известной Вселенной около 17 лет.

Фантастическая лента с Тимоти Шаламе выйдет в мировой прокат 18 декабря 2026 года, одновременно с «Мстителями: Судный день».

