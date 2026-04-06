Все участники IEM Cologne Major 2026 в Counter-Strike 2
Стали известны все участники Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 в Counter-Strike 2.
Всего на турнире примет участие 32 команды со всего мира, среди них — три российских коллектива. Участники сразятся за титул и призовой фонд в размере $ 1,25 млн.
Участники Intel Extreme Masters Cologne Major 2026
Первая стадия
- GamerLegion (Европа)
- BetBoom Team (Россия)
- HEROIC (Европа)
- M80 (США)
- Sharks (Бразилия)
- MIBR (Бразилия)
- TYLOO (Китай)
- THUNDER dOWNUNDER (Австралия)
- BIG (Европа)
- B8 (Европа)
- SINNERS (Европа)
- NRG (США)
- Gaimin Gladiators (Бразилия)
- Lynn Vision (Китай)
- FlyQuest (Австралия)
Вторая стадия
- Team Spirit (Россия)
- G2 Esports (Европа)
- Monte (Европа)
- paiN Gaming (Европа)
- Astralis (Европа)
- FUT (Европа)
- 9z (Южная Америка)
- Legacy (Бразилия)
Третья стадия
- Team Vitality (Европа)
- PARIVISION (Россия)
- Team Falcons (Европа)
- FURIA (Бразилия)
- Natus Vincere (Европа)
- Aurora Gaming (Европа)
- MOUZ (Европа)
- The MongolZ (Монголия)
IEM Cologne Major 2026 пройдёт со 2 по 21 июня в Германии.
