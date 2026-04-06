Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Все участники IEM Cologne Major 2026 в Counter-Strike 2

Комментарии

Стали известны все участники Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 в Counter-Strike 2.

Всего на турнире примет участие 32 команды со всего мира, среди них — три российских коллектива. Участники сразятся за титул и призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

Участники Intel Extreme Masters Cologne Major 2026

Первая стадия

  • GamerLegion (Европа)
  • BetBoom Team (Россия)
  • HEROIC (Европа)
  • M80 (США)
  • Sharks (Бразилия)
  • MIBR (Бразилия)
  • TYLOO (Китай)
  • THUNDER dOWNUNDER (Австралия)
  • BIG (Европа)
  • B8 (Европа)
  • SINNERS (Европа)
  • NRG (США)
  • Gaimin Gladiators (Бразилия)
  • Lynn Vision (Китай)
  • FlyQuest (Австралия)

Вторая стадия

  • Team Spirit (Россия)
  • G2 Esports (Европа)
  • Monte (Европа)
  • paiN Gaming (Европа)
  • Astralis (Европа)
  • FUT (Европа)
  • 9z (Южная Америка)
  • Legacy (Бразилия)

Третья стадия

  • Team Vitality (Европа)
  • PARIVISION (Россия)
  • Team Falcons (Европа)
  • FURIA (Бразилия)
  • Natus Vincere (Европа)
  • Aurora Gaming (Европа)
  • MOUZ (Европа)
  • The MongolZ (Монголия)

IEM Cologne Major 2026 пройдёт со 2 по 21 июня в Германии.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android