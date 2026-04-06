Сэм Уитвер хотел бы увидеть игру по мультсериалу про Дарта Мола из «Звёздных войн»

В интервью Discussing Film актёр Сэм Уитвер, известный по роли Дикона в Days Gone и Старкиллера в Star Wars: The Force Unleashed, рассказал, что хотел бы увидеть видеоигру по мотивам мультсериала «Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней».

Сам Уитвер озвучил в проекте самого Дарта Мола, главного героя.

Я убедился, что мы могли бы создать невероятную историю, да. Это правда. Можно сделать даже что-то ещё.

Действие шоу разворачивается между третьим и четвёртым эпизодом оригинальных фильмов. Он собирается вернуть себе место главы преступного мира.

В первый сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждый понедельник на стриминговом сервисе Disney+. Премьера заключительного эпизода состоится 4 мая.