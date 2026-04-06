Завершились съёмки второго сезона сериала «Олдскул»

Закончились съёмки второго сезона сериала «Олдскул». Производство стартовало 9 февраля, на съёмки ушло два месяца.

Фото со съёмок второго сезона «Олдскула»

Во втором сезоне учительница Мария Павловна пытается наладить отношения с дочерью и лучше понять мир современных подростков. Директор переживает кризис среднего возраста, а личная жизнь Натальи и Бояна обретает неожиданные повороты. Тем временем в школе появляются новые сотрудники — завхоз Леонид и преподаватель Юлия.

К своим ролям вернулись Мария Аронова, Ефим Шифрин, Роман Маякин, Павел Савинков, Игорь Хрипунов, Надежда Жарычева, Дэниел Барнс, Таисья Калинина, Анастасия Имамова, Анастасия Кипина, Антон Соломатин и другие.