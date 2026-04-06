Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Невероятные приключения ДжоДжо Гонка стальной шар — дата выхода продолжения, когда выйдут новые эпизоды

Новые эпизоды «Невероятных приключений ДжоДжо» выйдут осенью 2026 года
Комментарии

19 марта состоялась премьера седьмой части культового аниме «Невероятные приключения ДжоДжо». Проект запустился на Netflix всего лишь с одного эпизода, получив очень высокие оценки зрителей.

Спустя две недели стриминг раскрыл дату выхода продолжения мультсериала. Аниме вернётся осенью 2026 года и будет выходить еженедельно. Точные сроки релиза в Netflix назовут ближе к премьере.

Следующая часть эпизодов «ДжоДжо» выйдет осенью 2026 года на Netflix с новыми эпизодами каждую неделю. Этот график релиза является частью нашего первоначального плана и отражает пожелания авторов произведения.

«Невероятные приключения ДжоДжо: Гонка «Стальной шар» » выступает перезапуском шоу, события которого разворачиваются в конце XIX века в альтернативной Америке. В ней главные герои Джонни Джостар и Джайро Цеппели стали участниками масштабных скачек с призовыми в гигантские на тот момент $ 50 млн.

Материалы по теме
Новый «ДжоДжо» уже рвёт рейтинги: почему «Стальной шар» стал феноменом
Новый «ДжоДжо» уже рвёт рейтинги: почему «Стальной шар» стал феноменом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android