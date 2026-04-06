В России произошёл сбой лаунчеров EA App и Ubisoft Connect

В начале апреля в России состоялся крупный сбой игровых лаунчеров EA App и Ubisoft Connect. Об этом сообщают жители восточной части страны — проблемы с доступом к приложениям наблюдаются на Урале, в Сибири и некоторых других регионах.

Так, проверка «Чемпионата» показала, что оба сервиса стали недоступны примерно 3 апреля. При попытке подключения появляется сообщение о том, что компьютер не подключён к интернету, и предлагается запустить программу в автономном режиме.

Жалобы на сбои EA App в России Фото: Detector404

Жалобы на сбои Ubisoft Connect в России Фото: Detector404

Ситуацию в очередной раз связывают с блокировками Роскомнадзора — приложения EA и Ubisoft ранее также не работали во многих частях страны из-за бана зарубежных IP-адресов. При этом некоторые геймеры также жалуются на недоступность Epic Games Store, однако подобных сообщений в Сети куда меньше. Когда доступ к сервисам в России восстановится, неизвестно.