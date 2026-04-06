«Снято на iPhone»: впечатляющие фото Земли от экипажа «Артемиды-2»

NASA представило новые фотографии Земли, сделанные членами экипажа «Артемиды-2». На них можно увидеть нашу планету в высоком качестве на фоне астронавтов Кристины Кук и Грегори Уайсмена.

Фото: NASA

Обе фотографии сделаны на iPhone 17 Pro Max, о чём в космическом агентстве рассказали в соцсетях. Пользователи отметили, что это лучшая реклама смартфонов Apple под лозунгом «Снято на iPhone», которую компания продвигает многие годы во время презентации своих новых гаджетов.

Космический корабль «Орион» совершил запуск 2 апреля во Флориде. Экипаж совершит полный облёт Луны. Команда космической экспедиции вернётся домой по планам уже 12 апреля. Миссия «Артемида-2» стала первой пилотируемой экспедицией за околоземную орбиту с 1972 года.