Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Россия заняла предпоследнее место по уровню свободы в интернете — исследование

Американская компания Cloudwards представила актуальный отчёт по свободе доступа в интернет в 2026 году. Как обратили внимание в издании «Код Дурова», Россия в этом рейтинге заняла предпоследнее место, уступив только Северной Корее.

Так, авторы для создания рейтинга исследователи учитывали самые разные критерии: от доступности зарубежных соцсетей и обхода блокировок до использования торрентов и популярных сетевых приложений. Россия получила всего 4 балла из 100, расположившись вместе с Китаем, Ираном и Пакистаном.

Фото: «Код Дурова»/Cloudwards

Самые высокие места в рейтинге (92 балла) заняли страны Скандинавии (Финляндия, Норвегия и Дания), а также Исландия, Словакия и Бельгия с Новой Зеландией. В этих странах удерживается стабильно высокий уровень доступа к мировому интернету за редкими исключениями, отметили в Cloudwards.

