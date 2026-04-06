Россия заняла предпоследнее место по уровню свободы в интернете — исследование

Американская компания Cloudwards представила актуальный отчёт по свободе доступа в интернет в 2026 году. Как обратили внимание в издании «Код Дурова», Россия в этом рейтинге заняла предпоследнее место, уступив только Северной Корее.

Так, авторы для создания рейтинга исследователи учитывали самые разные критерии: от доступности зарубежных соцсетей и обхода блокировок до использования торрентов и популярных сетевых приложений. Россия получила всего 4 балла из 100, расположившись вместе с Китаем, Ираном и Пакистаном.

Самые высокие места в рейтинге (92 балла) заняли страны Скандинавии (Финляндия, Норвегия и Дания), а также Исландия, Словакия и Бельгия с Новой Зеландией. В этих странах удерживается стабильно высокий уровень доступа к мировому интернету за редкими исключениями, отметили в Cloudwards.