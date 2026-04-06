Faker получит собственную почтовую марку в Южной Корее

Южнокорейская почта анонсировала выпуск памятной марки, посвящённой мидлейнеру T1 Ли Сан Faker Хеку. Релиз запланирован на октябрь 2026 года.

Перед выпуском марки учреждение проведёт период обсуждения с 6 по 25 апреля, в течение которого примет возражения на электронную почту. Ранее памятные марки выходили преимущественно в честь исторических личностей или крупных национальных событий.

В январе 2026 года Faker стал первым киберспортсменом, получившим высшую спортивную награду Южной Кореи. Среди предыдущих обладателей награды — футболист Сон Хын Мин, бейсболист Пак Чан Хо и скалолаз Ким Джа Ин.

За карьеру Faker завоевал шесть титулов чемпиона мира по League of Legends, два титула Mid-Season Invitational и десять побед в корейской лиге LCK.

