Анонс DLSS 5 от NVIDIA заблокировали на YouTube из-за телеканала из Италии

16 марта компания NVIDIA представила DLSS 5 — новую версию технологии масштабирования изображения. Её главной особенностью стало внедрение ИИ-модели лиц персонажей и волос, которая очень напоминает работу современных программ для генерации реалистичных изображений. Анонс вызвал массовую критику среди геймеров, которые назвали технологию «ИИ-мусором», которому нет места в видеоиграх.

В начале апреля анонсирующий ролик с DLSS 5 внезапно исчез с официального канала NVIDIA GeForce на YouTube. Как оказалось, итальянский телеканал La7 представил ролик во время трансляции, после чего подал жалобу на нарушение авторских прав. Теперь анонсирующее видео нельзя посмотреть на YouTube, сервис каким-то образом увидел в ситуации нарушение правил площадки.

Фото: YouTube

Релиз DLSS 5 состоится осенью 2026 года. В NVIDIA ранее отмечали, что сейчас технология работает лишь в связке двух видеокарт RTX 5090, однако на выходе будет достаточно и одного флагманского чипа. Восстановят ли сам ролик с анонсом технологии в ближайшее время, неизвестно.

Материалы по теме
ИИ-слоп в реальном времени: сравнение DLSS 5 в разных играх
