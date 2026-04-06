«Продолжения не будет?» Хидео Кодзима недоволен отменой сериала «1899» от авторов «Тьмы»

«Продолжения не будет?» Хидео Кодзима недоволен отменой сериала «1899» от авторов «Тьмы»
Знаменитый японский геймдизайнер Хидео Кодзима поделился своими впечатлениями от просмотра «1899» — фантастического сериала от Барана бо Одара и Янтье Фризе. Шоу от авторов «Тьмы» запустилось осенью 2022 года и получило высокие оценки от критиков и зрителей, однако Netflix отменил проект из-за низких просмотров.

Создатель Metal Gear и Death Stranding добрался до шоу три года спустя и остался под большим впечатлением. Разработчику очень понравилась работа создателей с LED-панелями Volume — проект снимался ещё во времена пандемийных ограничений и выглядел при этом очень дорого.

Я досмотрел «1899» до финала. У меня было предчувствие насчёт именно такой концовки. Начинал просмотр для изучения работы LED-панелей в кино, однако в итоге мне всё очень понравилось. Собрать актёров со всего света во время пандемии, разобраться с карантином, отказаться от съёмок на локациях и обратиться к Volume — всё это мне знакомо. Во время разработки Death Stranding 2 нам тоже было сложно собрать международный актёрский состав в Лос-Анджелесе во время COVID-19. Было несколько случаев, когда у актёров по прибытии в США оказывался положительный тест на болезнь.
Так что, второго сезона «1899» не будет? Над чем работают Баран бо Одар и Янтье Фризе, создатели сериала «Тьма»?

Сейчас создатели обоих сериалов трудятся над экранизацией комикса «Нечто убивает детей». Одну из главных ролей в шоу сыграет Лиза Викари, звезда «Тьмы».

