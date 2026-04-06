Съёмки фильма по Elden Ring начнутся на этой неделе — СМИ

Производство полнометражного фильма по известной игре Elden Ring переходит в основную стадию, съёмки начнутся уже на этой неделе — об этом сообщает издание World of Reel.

По данным инсайдеров, уже сейчас проходит строительство декораций, а съёмочный процесс стартует в ближайшие дни. Напомним, экранизацией Elden Ring займётся культовый британский постановщик Алекс Гарленд, режиссёр «Падения империи» и «Аннигиляции».

У фильма по Elden Ring пока нет даты выхода. Известно, что одна из главных ролей может достаться Киту Коннору, который уже снимался у Гарленда в фильме «Под огнём». Со Спейни Гарленд тоже работал — над лентой «Падение империи».

Комментарии
