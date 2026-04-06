В России впервые покажут аниме-фильм «Возвращение кота» от студии Хаяо Миядзаки

С 30 апреля в российских кинотеатрах стартует прокат аниме-фильма «Возвращение кота». Ленту выпустит компания Vereteno совместно с RWV Film.

Картина 2002 года впервые выйдет на больших экранах. Сюжет рассказывает о школьнице, которая спасает из-под колёс автомобиля котёнка — и узнаёт, что он настоящий принц кошачьего королевства. Девочку ждёт необычное приключение в мире своего нового друга.

«Возвращение кота» выпустила студия Ghibi, основателем которой является легендарный режиссёр Хаяо Миядзаки. Режиссёром выступил Хироюка Морита, а Миядзаки выступал в роли консультанта.