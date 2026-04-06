«Россия 1» возглавила рейтинг популярности телеканалов России, «Матч ТВ» не попал в топ-15

Аналитическая компания Mediascope опубликовала рейтинг российских ТВ-каналов за первый квартал 2026 года. Первое место по доле аудитории занял «Россия 1» с результатом 13,3%.

В тройку также вошли НТВ (10,7% зрителей) и Первый канал (7,1%). Спортивный «Матч ТВ» занял 16-е место — его смотрят примерно 1,3% аудитории, столько же, сколько телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция».

Топ-10 самых популярных ТВ-каналов России в первом квартале 2026 года

«Россия 1» — 13,3%. НТВ — 10,7%. Первый канал — 7,1%. РЕН ТВ — 6,7%. Пятый канал — 6,7%. «Домашний» — 5,6%. ТНТ — 4,3%. СТС — 4%. ТВ Центр — 3,4%. «Звезда» — 2,5%.