«Россия 1» возглавила рейтинг популярности телеканалов России, «Матч ТВ» не попал в топ-15
Аналитическая компания Mediascope опубликовала рейтинг российских ТВ-каналов за первый квартал 2026 года. Первое место по доле аудитории занял «Россия 1» с результатом 13,3%.
В тройку также вошли НТВ (10,7% зрителей) и Первый канал (7,1%). Спортивный «Матч ТВ» занял 16-е место — его смотрят примерно 1,3% аудитории, столько же, сколько телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция».
Топ-10 самых популярных ТВ-каналов России в первом квартале 2026 года
- «Россия 1» — 13,3%.
- НТВ — 10,7%.
- Первый канал — 7,1%.
- РЕН ТВ — 6,7%.
- Пятый канал — 6,7%.
- «Домашний» — 5,6%.
- ТНТ — 4,3%.
- СТС — 4%.
- ТВ Центр — 3,4%.
- «Звезда» — 2,5%.
Комментарии