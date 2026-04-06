«Властелин колец: Кольца власти» не закроют из-за рейтингов — шоу защищает глава Amazon

Журналист и инсайдер Лесли Голдберг сообщил, что сериал «Властелин колец: Кольца власти» не будут закрывать из-за низких рейтингов — проект якобы находится под защитой основателя Amazon Джеффа Безоса.

Хотя популярность «Колец власти» стремительно падает, глава корпорации настаивает на том, что нужно придерживаться первоначального плана и снять все пять запланированных сезонов. Общая стоимость создания сериала превысит отметку $ 1 млрд — это сделает шоу самым дорогим в истории ТВ.

Съёмки третьего сезона завершились в декабре. Судя по всему, третий сезон сериала по культовой вселенной выйдет не раньше осени 2026 года.